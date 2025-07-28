على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها

حضرت السيّدة الى السيدة في المحيدثة في ، يرافقها وابنتها ريما، حيث دخلت الى الكنيسة على وقع تصفيق الحاضرين خارجها، وعلى ترتيلة "أنا الام الحزينة".التي تلقت التعازي من بعض افراد العائلة والسيدة الاولى نعمت عون، صلت وحدها على نعش ابنها بعيداً عن عدسات الكاميرا بناء على طلبها .