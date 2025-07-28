على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها

لحظة وصول السيدة #فيروز الى كنيسة رقاد السيدة - بكفيا لوداع ابنها #زياد_الرحباني pic.twitter.com/VAgAuqPdGz
— AlJadeed فنّ (@aljadeedfan) July 28, 2025
لحظة وصول السيدة #فيروز الى كنيسة رقاد السيدة - بكفيا لوداع ابنها #زياد_الرحباني pic.twitter.com/VAgAuqPdGz
السيدة فيروز في وداع نجلها #زياد_الرحباني pic.twitter.com/Xi9rqQo3T8
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2025
السيدة فيروز في وداع نجلها #زياد_الرحباني pic.twitter.com/Xi9rqQo3T8
الأيقونة #فيروز في جنازة ابنها #زياد_الرحباني 💔 pic.twitter.com/r9ZOiumavI
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) July 28, 2025
الأيقونة #فيروز في جنازة ابنها #زياد_الرحباني 💔 pic.twitter.com/r9ZOiumavI