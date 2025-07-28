Advertisement

لبنان

على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1397490-638892998661473264.jpg
Doc-P-1397490-638892998661473264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حضرت السيّدة فيروز الى كنيسة رقاد السيدة العذراء في المحيدثة في بكفيا، يرافقها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وابنتها ريما، حيث دخلت الى الكنيسة على وقع تصفيق الحاضرين خارجها، وعلى انغام ترتيلة "أنا الام الحزينة".
السيدة فيروز التي تلقت التعازي من بعض افراد العائلة والسيدة الاولى نعمت عون، صلت وحدها على نعش ابنها بعيداً عن عدسات الكاميرا بناء على طلبها .
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول السيدة فيروز الى كنيسة رقاد السيدة العذراء في المحيدثة بكفيا لالقاء النظرة الأخيرة على جثمان نجلها زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة فيروز ستصل الى الكنيسة الساعة 11 عند وصول جثمان نجلها زياد الرحباني حيث سترافقه الى الكنيسة وستصلي على جثمانه وحدها قبل ان تنتقل الى الصالون حيث تتقبل العائلة التعازي
lebanon 24
28/07/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. فيروز تتقبل التعازي برحيل نجلها الفنان زياد
lebanon 24
28/07/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول السيدة فيروز إلى صالون كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة - بكفيا لتقبل التعازي بوفاة نجلها الفنان الراحل زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
08:58 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24