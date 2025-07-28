المحيدثة تستقبل نعش زياد الرحباني.. وترتيبات خاصة لفيروز

وصل موكب تشييع الفنان الراحل الى رقاد السيدة في المحيدثة ، حيث ستقام الصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة الظهر.

وأشارت المعلومات الى ان ستصل الى الكنيسة في تمام الساعة 11 عند وصول الجثمان حيث سترافقه الى الكنيسة وستصلي على جثمانه وحدها قبل ان تنتقل الى الصالون حيث تتقبل العائلة التعازي

وقد مرّ موكب التشييع أمام منزل العائلة في علماً ان تقيم في منزلها الجبلي في ضهور الشوير.

وفي المحيدثة، غصت الكنيسة بالاقارب والمحبين حيث كان اول الواصلين خالة الراحل الفنانة هدى، وابن عمه اسامة.

المحديثة بكفيا تستقبل جثمان زياد pic.twitter.com/qpIiEQFexS — 24 (@Lebanon24) July 28, 2025 Advertisement