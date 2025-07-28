المحيدثة تستقبل نعش زياد الرحباني.. وترتيبات خاصة لفيروز

المحديثة بكفيا تستقبل جثمان زياد الرحباني pic.twitter.com/qpIiEQFexS
— lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2025
المحديثة بكفيا تستقبل جثمان زياد الرحباني pic.twitter.com/qpIiEQFexS
بالفيديو: الأكاليل تُزيّن صالون كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة – بكفيا، حيث سيُحتفَل بالصلاة لراحة الفنان الراحل #زياد_الرحباني بعد وصول موكب التشييع الذي انطلق من شارع الحمراء صباح اليوم pic.twitter.com/iWilKy6nfE
— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) July 28, 2025
بالفيديو: الأكاليل تُزيّن صالون كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة – بكفيا، حيث سيُحتفَل بالصلاة لراحة الفنان الراحل #زياد_الرحباني بعد وصول موكب التشييع الذي انطلق من شارع الحمراء صباح اليوم pic.twitter.com/iWilKy6nfE