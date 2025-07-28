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لبنان

المحيدثة تستقبل نعش زياد الرحباني.. وترتيبات خاصة لفيروز

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:54
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وصل موكب تشييع الفنان الراحل زياد الرحباني الى كنيسة رقاد السيدة العذراء في المحيدثة بكفيا، حيث ستقام الصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر.
وأشارت المعلومات الى ان السيدة فيروز ستصل الى الكنيسة في تمام الساعة 11 عند وصول الجثمان حيث سترافقه الى الكنيسة وستصلي على جثمانه وحدها قبل ان تنتقل الى الصالون حيث تتقبل العائلة التعازي
وقد مرّ موكب التشييع أمام منزل العائلة في الرابية علماً ان فيروز تقيم في منزلها الجبلي في ضهور الشوير.
 
وفي المحيدثة، غصت الكنيسة بالاقارب والمحبين حيث كان اول الواصلين خالة الراحل الفنانة هدى، وابن عمه اسامة.
 
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