بالصور.. هذه هي كنيسة رقاد السيدة التي سيشيّع فيها زياد الرحباني

تنتظر رقاد السيدة في المحيدثة - ، وصول نعش الفنان الراحل حيث سيجري تشييعه هناك بحضور شعبي ورسميّ.

وكنيسة رقاد من أبرز الكنائس في بكفيا، وكان لها رمزية خاصة بالنسبة لزياد ووالدته ، حيث كانت تُقام فيها مختلف المناسبات الخاصة بالعائلة.

وعام 2022، نشرت ، ابنة السيدة ، صورة للأخيرة خلال حضورها إلى الكنيسة برفقة زياد ونجلها هلي.