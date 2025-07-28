بالصور.. هذه هي كنيسة رقاد السيدة التي سيشيّع فيها زياد الرحباني

الجميع قد يسمع بمخيلته صوت السيدة #فيروز في #جناز_المسيح إبن #السيدة_مريم: ففي هذه الكنيسة الارثوذكسية (كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة - بكفيا - لبنان) سيحتفل بالصلاة (قداس وجناز) لراحة نفس #زياد_الرحباني يوم الإثنين 28.07.2025 : #العِرقبادة في #غزة #قطاع_غزة #فلسطين @PierreABISAAB pic.twitter.com/uZ6N4EYEig
— أ. د. مَكرم خُوري-مَخّول Dr Makram Khoury-Machool (@ProfMKM) July 26, 2025
الجميع قد يسمع بمخيلته صوت السيدة #فيروز في #جناز_المسيح إبن #السيدة_مريم: ففي هذه الكنيسة الارثوذكسية (كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة - بكفيا - لبنان) سيحتفل بالصلاة (قداس وجناز) لراحة نفس #زياد_الرحباني يوم الإثنين 28.07.2025 : #العِرقبادة في #غزة #قطاع_غزة #فلسطين @PierreABISAAB pic.twitter.com/uZ6N4EYEig
الأكاليل تُزيّن صالون كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة – بكفيا، حيث سيُحتفَل بالصلاة لراحة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد وصول موكب التشييع الذي انطلق من شارع الحمراء صباح اليوم pic.twitter.com/DhSBfDyMcf
— Annahar النهار (@Annahar) July 28, 2025
الأكاليل تُزيّن صالون كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة – بكفيا، حيث سيُحتفَل بالصلاة لراحة الفنان الراحل زياد الرحباني بعد وصول موكب التشييع الذي انطلق من شارع الحمراء صباح اليوم pic.twitter.com/DhSBfDyMcf