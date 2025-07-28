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لبنان

بالصور.. هذه هي كنيسة رقاد السيدة التي سيشيّع فيها زياد الرحباني

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:05
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تنتظر كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة - بكفيا، وصول نعش الفنان الراحل زياد الرحباني حيث سيجري تشييعه هناك بحضور شعبي ورسميّ.
 
وكنيسة رقاد السيدة هي من أبرز الكنائس في بكفيا، وكان لها رمزية خاصة بالنسبة لزياد ووالدته السيدة فيروز، حيث كانت تُقام فيها مختلف المناسبات الدينية الخاصة بالعائلة.
 
وعام 2022، نشرت ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز، صورة للأخيرة خلال حضورها إلى الكنيسة برفقة زياد ونجلها هلي.
 
 
 
 
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