الدفاع المدني: مهمة 68 خلال الـ 24 ساعة الماضية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أفادت بان عناصرها نفذت 68 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق: 50: أعشاب: 37، أعشاب وأشجار: 4، نفايات: 4، آليات متنوعة 1، كهرباء: 3، غرفة حطب 1-انقاذ: 3-اسعاف: 8: حالات طارئة: 5، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 1-خدمات عامة: 1-سلامة عامة: 6