بالفيديو.. شقيقة فيروز تودع زياد الرحباني

نشرت قناة الـ" " مقطع فيديو يظهر الفنانة ، شقيقة الفنانة ، خلال وداعها الفنان الراحل في المحيدثة - ، اليوم الإثنين.

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وكانت حدّاد تقدّمت الحاضرين في الكنيسة التي وصل إليها نعش لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الـ4 عصراً.