مباحثات لبنانية – أممية حول ملف النزوح السوري وتعزيز العلاقات الثنائية

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفير لدى فاهاكن أتابيان وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وقّدر السفير الأرميني الدعم اللبناني لأرمينيا في المحافل الدولية، متمنياً" استمرار لبنان في هذا الدعم".كما التقى الوزير رجّي ممثل السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان فرايجسن في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان. وشكّل اللقاء فرصة للحديث عن ملف النزوح السوري، ولإعادة تأكيد موقف لبنان الداعي الى ضرورة عودة السوريين الى بلدهم بعدما انتفت أسباب وجودهم على الأراضي . (الوكالة الوطنية)