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لبنان

بالفيديو.. فيروز تتقبل التعازي برحيل نجلها الفنان زياد

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:02
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تقبل السيدة فيروز التعازي برحيل نجلها الفنان زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة - بكفيا.
 
 
وكانت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أقلّ فيروز إلى الكنيسة بسيارته الخاصة حيث دخلت لإلقاء نظرة الوداع على جثمان نجلها وإقامة الصلاة بمفردها.
 
 
وبعد ذلك، اتجهت فيروز إلى صالون الكنيسة حيث حضر المعزون إلى هناك لمواساتها بحضور عائلتها.
 
 
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