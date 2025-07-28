بالفيديو.. فيروز تتقبل التعازي برحيل نجلها الفنان زياد

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تقبل التعازي برحيل نجلها الفنان في السيدة في المحيدثة - .

وكانت أقلّ إلى الكنيسة بسيارته الخاصة حيث دخلت لإلقاء نظرة الوداع على جثمان نجلها وإقامة الصلاة بمفردها.

وبعد ذلك، اتجهت فيروز إلى حيث حضر المعزون إلى هناك لمواساتها بحضور عائلتها.

السيّدة فيروز تتقبل التعازي بابنها الفنان زياد pic.twitter.com/zdnrVguOYq — 24 (@Lebanon24) July 28, 2025 Advertisement