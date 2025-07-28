بالفيديو.. فيروز تتقبل التعازي برحيل نجلها الفنان زياد

السيّدة فيروز تتقبل التعازي بابنها الفنان زياد الرحباني pic.twitter.com/zdnrVguOYq
— lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2025
السيّدة فيروز تتقبل التعازي بابنها الفنان زياد الرحباني pic.twitter.com/zdnrVguOYq
بالفيديو.. السيدة فيروز تتقبل التعازي بوفاة نجلها الفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة المحيدثة - بكفيا#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ErAMhb65Fn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2025
بالفيديو.. السيدة فيروز تتقبل التعازي بوفاة نجلها الفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة المحيدثة - بكفيا#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ErAMhb65Fn