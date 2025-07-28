لبنان الرسمي والشعبي يودع زياد الرحباني

يودع والعالم العربي اليوم الفنان زياد الرحباني الذي توفي السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا.

وداعًا #زياد_الرحباني pic.twitter.com/uUyYd3uZQG — Rana yatim (@Ranayatim3) July 28, 2025 Advertisement



رحلة الوداع الاخير بدأت من منطقة الحمرا في ، التي كانت تحتل مكانة خاصة في قلب الفنان زياد الرحباني، حيث انطلق جثمانه، من مستشفى ، في مشهد مهيب، كما أراده له أصدقاؤه ومحبوه ورفاق دربه، الذين تجمعوا من الصباح الباكر أمام مدخل المستشفى في انتظار خروج نعش. رحلة الوداع الاخير بدأت من منطقة الحمرا في ، التي كانت تحتل مكانة خاصة في قلب الفنان زياد الرحباني، حيث انطلق جثمانه، من مستشفى ، في مشهد مهيب، كما أراده له أصدقاؤه ومحبوه ورفاق دربه، الذين تجمعوا من الصباح الباكر أمام مدخل المستشفى في انتظار خروج نعش.

كان الوداع مهيبا على باب المستشفى، وكانت الدموع حاضرة في مقل الحشود، في أجواء من الحزن الشديد، مترافقة مع ترداد أغان وأعمال فنية، لحنها الراحل.

وعند خروج الجثمان، الذي وضع في سيارة رباعية الدفع، من بوابة الطوارىء، علا التصفيق الحاد والزغاريد والهتافات باسم زياد، بمشاركة خالة الراحل، هدى حداد، وأبناء أعمامه، بالإضافة الى للحزب الشيوعي حنا غريب، فيما أدى عدد من كهنة المحيدثة، الصلاة على جثمانه في داخل المستشفى.

بعدها شق موكب التشييع، طريقه بصعوبة، في شارع الحمرا ، وسط رفع أعلام الحزب الشيوعي اللبناني والأعلام ، بمشاركة النائبين الموسوي وعلي فياض، بالاضافة الى عدد كبير من الفنانين ورفاق درب الراحل، فيما احتشد المواطنون على جانبي الطريق، ونثروا الورود على الموكب، لإلقاء النظرة الأخيرة على زياد، مع بث أغاني فيروز التي لحنها الراحل.

وسار الموكب وسط الحشود، تقدمه دراجة ، على طول خط الحمرا، ليتجه بعدها الى منطقة ، ومن ثم شارع سبيرز - برج المر، من ثم الأشرفية، لينطلق بعدها باتجاه بلدة المحيدثة في بكفيا.

وفي الكنيسة احتشد الاهل والاصدقاء حيث وصل الجثمان بحدود الساعة 11 من قبل الظهر، لتصل السيدة فيروز بعدها برفقة مجلس النواب وابنتها ريما، حيث كان في استقبالها افراد العائلة في الكنيسة والسيدة الاولى نعمت

وتواصل العائلة تقبل التعازي في صالون الكنيسة حتى الساعة 4 الظهر حيث سيحتفل بالصلاة على راحة نفسه ليوارى في الثرى في مدافن العائلة التي كانت السيدة فيروز قد اتختارتها سابقاً.

وتُقبَل التعازي يوم غد الثلاثاء في صالون الكنيسة، بدءاً من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساء.

السيدة فيروز في وداع نجلها #زياد_الرحباني pic.twitter.com/Xi9rqQo3T8