Advertisement

لبنان

لبنان الرسمي والشعبي يودع زياد الرحباني

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1397522-638893014059492791.jpeg
Doc-P-1397522-638893014059492791.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يودع لبنان والعالم العربي اليوم الفنان زياد الرحباني الذي توفي السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا.
 
 
Advertisement


رحلة الوداع الاخير بدأت من منطقة الحمرا في بيروت، التي كانت تحتل مكانة خاصة في قلب الفنان زياد الرحباني، حيث انطلق جثمانه، من مستشفى خوري، في مشهد مهيب، كما أراده له أصدقاؤه ومحبوه ورفاق دربه، الذين تجمعوا من الصباح الباكر أمام مدخل المستشفى في انتظار  خروج نعش.
 
 
 
كان الوداع مهيبا على باب المستشفى، وكانت الدموع حاضرة في مقل الحشود، في أجواء من الحزن الشديد، مترافقة مع ترداد أغان وأعمال فنية، لحنها الراحل.
 
 
وعند خروج الجثمان، الذي وضع في سيارة رباعية الدفع، من بوابة الطوارىء، علا التصفيق الحاد والزغاريد والهتافات باسم زياد، بمشاركة خالة الراحل، هدى حداد، وأبناء أعمامه، بالإضافة الى الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، فيما أدى عدد من كهنة المحيدثة، الصلاة على جثمانه في داخل المستشفى. 
 
 
بعدها شق موكب التشييع، طريقه بصعوبة، في شارع الحمرا الرئيسي، وسط رفع أعلام الحزب الشيوعي اللبناني والأعلام الفلسطينية، بمشاركة النائبين ابراهيم الموسوي وعلي فياض، بالاضافة الى عدد كبير من الفنانين ورفاق درب الراحل، فيما احتشد المواطنون على جانبي الطريق، ونثروا الورود على الموكب، لإلقاء النظرة الأخيرة على زياد، مع بث أغاني فيروز التي لحنها الراحل.
 
وسار الموكب وسط الحشود، تقدمه دراجة قوى الأمن الداخلي، على طول خط الحمرا، ليتجه بعدها الى منطقة الصنائع، ومن ثم شارع سبيرز - برج المر، من ثم الأشرفية، لينطلق بعدها باتجاه بلدة المحيدثة في بكفيا.
 
وفي الكنيسة احتشد الاهل والاصدقاء حيث وصل الجثمان بحدود الساعة 11 من قبل الظهر، لتصل السيدة فيروز بعدها برفقة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وابنتها ريما، حيث كان في استقبالها افراد العائلة في الكنيسة والسيدة الاولى نعمت عون.
 
وتواصل العائلة تقبل التعازي في صالون الكنيسة حتى الساعة 4 من بعد الظهر حيث سيحتفل بالصلاة على راحة نفسه ليوارى في الثرى في مدافن العائلة التي كانت السيدة فيروز قد اتختارتها سابقاً.
 
وتُقبَل التعازي يوم غد الثلاثاء في صالون الكنيسة، بدءاً من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساء.
 
 
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. شقيقة فيروز تودع زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مأتم رسمي لزياد الرحباني اليوم واجماع لبنان عليه "في زمن الانقسامات"
lebanon 24
28/07/2025 16:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة من أصدقاء الراحل زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: لبنان خسر عموداً من أعمدة الفن بوفاة زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24