Advertisement

لبنان

سليمان: حصرُ السلاح في يد الجيش هو العيدُ الحقيقي

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1397528-638893020765864731.jpg
Doc-P-1397528-638893020765864731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس ميشال سليمان وفدا من قيادة الجيش  مهنئا بعيد الجيش، وقال في تصريح :"كما كل عام  لمناسبة الاول من آب "عيد الجيش"،  يهنىء وفد من قيادة الجيش قادة الجيش باسم العماد رودولف هيكل". 
Advertisement
اضاف: "حصرُ السلاح في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية هو العيدُ الحقيقي للجيش، ذاك الذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر. فهو وحده رمزُ الشرعية، داخليًا ودوليًا، وهو وحده القادرُ على حماية الحدود، وهو وحده مَن يتعقّب خلايا الإرهاب ويُحبط مخططاتها. هو وحده من فكك ويفكك خلايا تجسس العدو".


اضاف:"لقد أثبتت حربُ الإسناد فشلَ قتالِ الشوارع وعمليات “حرب العصابات” التي ساد الاعتقاد، لعقود، أنها أكثرُ فاعلية من القتال النظامي المكشوف.
وثبُت أن من يملك التقنيّة المتقدّمة يستطيع كشفَ مخابئ الأسلحة وأنفاق المسلحين، وأن بوسعه تعطيل منصّات إطلاق الصواريخ، ومنع معظمها من بلوغ أهدافها".

وتابع:"التقنية المتقدّمة هي من صنعت عنصر المفاجأة، لا الفصائل المسلحة"، مؤكدا انه "وحده الجيش، إذا امتلك حصرية السلاح، قادرٌ على التزام سياسة التحييد، وإلزام الآخرين بها، فيُجنّب لبنان تداعيات صراعات المحاور، وانعكاساتها الكارثية".

اضاف:" الأمل معقودٌ على حصر السلاح في الأشهر القليلة المقبلة، فمن دون ذلك، لا أمن في الداخل، ولا أمان على الحدود، ولا ازدهار، ولا إعمار، ولا استثمار، ولا سياحة، ولا دولة قانون، ولا كرامة للمواطن، ولا اعتبار للدولة. ورغم التضحيات الجسام، لا يشعر المواطنون، ولا أفراد الجيش، أنهم في عيدٍ حقيقي،
ما دام السلاح خارج كنف الدولة، وما دامت الفصائل والمنظمات والأحزاب تحتفظ بترساناتها على حساب هيبة الوطن".

وختم:" كلّ عيدٍ وجيشُنا، بقيادته وضباطه وجنوده، بألف خير… ليبقى الوطن بخير".
مواضيع ذات صلة
بول مرقص: الدولة اللبنانية تعمل على حصر السلاح بيد الجيش
lebanon 24
28/07/2025 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: حصر السلاح بيدّ الجيش شرط لوحدة المجتمع ومواجهة العدوان
lebanon 24
28/07/2025 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: النصر الحقيقي لمن يوقف الحرب ويقترح السلام
lebanon 24
28/07/2025 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله استقبل الرئيس سليمان وقائد الجيش والفرزلي مهنئين بعيد قوى الامن
lebanon 24
28/07/2025 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24