خطة أمنية في الجنوب



Advertisement و تأتي هذه الحملة ترجمة للخطة الأمنية التي أقرها الفرعي في الجنوب برئاسته قبل أيام. أعلن محافظ الجنوب ، خلال لقاء مع عدد من الاعلاميين، انطلاق الحملة التي باشرت تنفيذها اليوم القوى الأمنية والعسكرية على مستوى مدينة والجنوب وصولاً إلى مدينة صور بالتعاون مع البلديات واجهزة شرطتها، ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الأمنية الهادفة لقمع المخالفات وإزالة التعديات عن الأملاك العامة إضافة لملاحقة الدراجات النارية غير القانونية وآليات التوك توك ، ونشر اجواء من الثقة والطمأنينة بين المواطنين بأن الأمور ستأخذ مجراها نحو الأفضل.و تأتي هذه الحملة ترجمة للخطة الأمنية التي أقرها الفرعي في الجنوب برئاسته قبل أيام.

كما زار ضو، مبنى البلدي في مدينة صيدا ، حيث إلتقى رئيس البلدية المهندس وعقد إجتماعا موسعا في قاعة المرحوم الحاج مع قيادة وشرطة البلدية، في حضور ونائبه الدكتور أحمد عكرة، وعضوي يوسف طعمة ووائل قصب وقائد الشرطة البلدية المفوض أول .



وأعلن المحافظ ضو بدء تنفيذ الخطة الأمنية لإزالة وملاحقة المخالفات والتعديات في صيدا ومحافظة الجنوب.



، أثنى المهندس حجازي على" إطلاق الخطة الأمنية، مؤكدا "حضور البلدية وشرطتها الأساس في هذه الخطة"، داعيا المواطنين الى "التجاوب والتعاون لأن هذا الأمر هو في مصلحتهم ومصلحة صيدا وتقدمها وإزدهارها".