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لبنان

خطة أمنية في الجنوب

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:25
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أعلن محافظ الجنوب منصور ضو، خلال لقاء مع عدد من الاعلاميين، انطلاق الحملة  التي باشرت تنفيذها اليوم القوى الأمنية والعسكرية  على مستوى مدينة صيدا والجنوب وصولاً إلى مدينة صور بالتعاون مع البلديات واجهزة شرطتها، ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الأمنية الهادفة لقمع المخالفات وإزالة التعديات عن الأملاك العامة إضافة لملاحقة الدراجات النارية غير القانونية وآليات التوك توك ، ونشر اجواء من الثقة والطمأنينة بين المواطنين بأن الأمور ستأخذ مجراها  نحو الأفضل.
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و تأتي هذه الحملة ترجمة للخطة الأمنية التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب برئاسته قبل أيام.
 
كما زار ضو،  مبنى القصر البلدي في مدينة صيدا ، حيث إلتقى رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي وعقد إجتماعا موسعا  في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري مع قيادة وشرطة البلدية، في حضور حجازي ونائبه  الدكتور أحمد عكرة، وعضوي المجلس البلدي يوسف طعمة ووائل قصب وقائد الشرطة البلدية المفوض أول بدر القوام.

وأعلن المحافظ ضو بدء تنفيذ الخطة الأمنية لإزالة وملاحقة المخالفات والتعديات في صيدا ومحافظة الجنوب.

من جهته، أثنى المهندس حجازي على" إطلاق الخطة الأمنية، مؤكدا "حضور البلدية وشرطتها  الأساس في هذه الخطة"، داعيا المواطنين الى "التجاوب والتعاون لأن هذا الأمر هو في مصلحتهم ومصلحة صيدا وتقدمها وإزدهارها".
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