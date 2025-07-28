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لبنان

نائب ينفي وقوع جريمة في البقاع

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:33
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صدر عن عضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور البيان الآتي:" أنبه إلى بعض الاخبار المفبركة او غير الصحيحة التي يتم تداولها عن حسن او سوء نية وآخرها الخبر غير الصحيح عن جريمة مزعومة بحق احد الاخوة السوريين في البقاع على خلفيات طائفية".
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