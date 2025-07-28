نائب ينفي وقوع جريمة في البقاع

صدر عن عضو كتلة" اللقاء " النائب البيان الآتي:" أنبه إلى بعض الاخبار المفبركة او غير الصحيحة التي يتم تداولها عن حسن او سوء نية وآخرها الخبر غير الصحيح عن جريمة مزعومة بحق احد الاخوة السوريين في على خلفيات طائفية".

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