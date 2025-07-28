نقابة مستوردي اللحوم تبحث إعادة الهيكلة وفروقات أسعار الدجاج

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عقدت نقابة مصدري ومستوردي اللحوم والأسماك والخضار المجلدة والمبردة في اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي في مبنى شركة دكركو في ، ناقشت خلاله قضايا تنظيمية واقتصادية تتعلق بالقطاع.وتمحور الاجتماع حول إعادة هيكلة النقابة وتفعيل دورها لمواكبة التحديات الحالية، إضافة إلى تحسين آليات التنسيق الداخلي والتمثيل أمام . كما ناقش المجتمعون فروقات الأسعار بين صدر الدجاج البلدي والمستورد، مشيرين إلى أن الأخير لا يزال أقل كلفة رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، في حين يبلغ سعر الكيلو من الدجاج البلدي نحو 8.5 دولارات.وفي ختام الجلسة، تم تكليف رئيس اللجنة السيد كبريال دكيرمنجيان بمتابعة البنود المطروحة والتواصل مع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات. (الوكالة الوطنية للإعلام)