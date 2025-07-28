Advertisement

لبنان

وفاة شخص في حادث تصادم بين "فان" ودراجة ناريّة

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1397539-638893037885077746.jpg
Doc-P-1397539-638893037885077746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث تصادم بين "فان" ودراجة نارية، على طريق عام القبيات، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بجروحٍ.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على تقاطع البداوي في طرابلس
lebanon 24
28/07/2025 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب
lebanon 24
28/07/2025 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
lebanon 24
28/07/2025 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام حبوش النبطية
lebanon 24
28/07/2025 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24