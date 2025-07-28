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لبنان

مياه لبنان الجنوبي تواصل تأهيل خط الصرف الصحي في عين الدلب

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:04
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تواصل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ضمن مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي المنفذ، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" والممول من البنك الالماني للتنمية Kfw، أعمال تأهيل خط الصرف الصحي الرئيسي (collector) الذي يمر في مجرى المياه في عين الدلب، والذي يصب في محطة سينيق - صيدا، حيث شملت الاشغال استبدال خطوط الصرف الصحي المتضررة قطر 400 ملم من الباطون وصيانة جزء منها، إضافة الى إستبدال وصيانة نقاط التوزيع (ريكارات) المتضررة أيضا والتي كانت تتسرب الى مجرى النهر.
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