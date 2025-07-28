مياه لبنان الجنوبي تواصل تأهيل خط الصرف الصحي في عين الدلب

تواصل ، ضمن مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي المنفذ، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" والممول من البنك الالماني للتنمية Kfw، أعمال تأهيل خط الصرف الصحي (collector) الذي يمر في مجرى المياه في ، والذي يصب في محطة سينيق - ، حيث شملت الاشغال استبدال خطوط الصرف الصحي المتضررة قطر 400 ملم من الباطون وصيانة جزء منها، إضافة الى إستبدال وصيانة نقاط التوزيع (ريكارات) المتضررة أيضا والتي كانت تتسرب الى مجرى النهر.

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