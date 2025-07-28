عن إدخال المساعدات لغزة.. هذا ما قاله سموتريتش

Advertisement

رأى ، أن إدخال المساعدات إلى غزة خطوة استراتيجية جيدة تهدف للقضاء على حركة .وأضاف برسالة لنواب حزبه مساء الأحد، أن الوزراء سيختبرون نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسيتعرفون قريبا على مدى نجاحها.كما لفت إلى أن الخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا.كذلك أوضح أنه لن ينسحب من الحكومة، وفقاً لـ"القناة 12 ".وكتب: "في خضم الحرب، من الخطأ الخوض في الحسابات السياسية.. سنُحاسب على نتيجة الحرب وإخضاع حماس.. نحن نتقدم لخطوة استراتيجية جيدة، ولا داعي للتوسع في شرحها الآن. سنعرف قريبا مدى نجاحها وإلى أين نتجه".