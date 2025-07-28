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لبنان

عن إدخال المساعدات لغزة.. هذا ما قاله سموتريتش

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:07
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رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن إدخال المساعدات إلى غزة خطوة استراتيجية جيدة تهدف للقضاء على حركة حماس.
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وأضاف سموتريتش برسالة لنواب حزبه مساء الأحد، أن الوزراء سيختبرون نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسيتعرفون قريبا على مدى نجاحها.

كما لفت إلى أن الخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا.

كذلك أوضح وزير المالية أنه لن ينسحب من الحكومة، وفقاً لـ"القناة 12 الإسرائيلية".

وكتب: "في خضم الحرب، من الخطأ الخوض في الحسابات السياسية.. سنُحاسب على نتيجة الحرب وإخضاع حماس.. نحن نتقدم لخطوة استراتيجية جيدة، ولا داعي للتوسع في شرحها الآن. سنعرف قريبا مدى نجاحها وإلى أين نتجه".
 
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