"أمل" تعقد لقاءً سياسياً إنمائياً لبلديات البقاع

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نظّم البلدية والاختيارية في حركة "أمل" لقاءً سياسياً إنمائياً في مبنى قيادة إقليم في ، جمع رؤساء وأعضاء والاختيارية في المنطقة، بحضور نواب من كتلة "التنمية والتحرير"، ومسؤولين في الحركة، وممثلين عن " ".في كلمته، انتقد النائب قبلان قبلان غياب الدولة عن مشهد في الجنوب والبقاع وبيروت، محذراً من تجاهل تداعيات الحرب المستمرة على ، ومتّهماً الحكومة بالعجز عن التحرك دبلوماسياً أو تقديم الحد الأدنى من الدعم للمناطق المنكوبة. كما شدد على ضرورة رفع الصوت في وجه الضغوط الأجنبية، مطالباً بربط أي تعاون اقتصادي أو قانوني بوقف العدوان .وتطرق قبلان إلى ملف قانون إعادة هيكلة المصارف، مؤكداً ضرورة إقرانه بقانون يعيد أموال المودعين. كما دعا إلى إقرار ورفع سن الاقتراع إلى 18 سنة، منتقداً المحاصصة الطائفية في مقاربة هذا الملف.بدوره، شدد مسؤول البلديات في الحركة بسام طليس على أهمية المنظم، ودعا رؤساء البلديات إلى وضع خطط واقعية وشراكات فعالة مع "حزب الله" والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الإنماء ليس ترفاً بل حق أساسي، ومشدداً على ضرورة الشفافية، والمساءلة، والانفتاح على فئات المجتمع كافة، خاصة الشباب والنساء.وأكد طليس أن الورشة تبدأ من البقاع، "وبالصدق نصل، وبالشراكة ننتصر".