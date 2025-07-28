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لبنان

تعديلاتٌ جديدة تطال رحلات "الميدل ايست"... إليكم الجداول المحدّثة

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:25
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية  في بيان انه"عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 21 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية حتى الجمعة 30 تموز 2025، أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من كل من اسطنبول والقاهرة ولارنكا وجدة وأبو ظبي وإليها للفترة الممتدة بين 29 و31 تموز2025 . يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
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