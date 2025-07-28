تعديلاتٌ جديدة تطال رحلات "الميدل ايست"... إليكم الجداول المحدّثة

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اعلنت - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه"عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 21 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة حتى الجمعة 30 تموز 2025، أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من كل من والقاهرة ولارنكا وجدة وأبو ظبي وإليها للفترة الممتدة بين 29 و31 تموز2025 . يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية: