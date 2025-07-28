سلام استقبل الخير والبعريني ووفدا من بلدة شبعا

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استقبل في السرايا النائب اشرف ريفي وتناول البحث الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.والتقى الرئيس سلام النائب الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا اخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة كامل أراضيها ، والمواقف الاخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه ، واكدنا لدولة الرئيس ان اليوم هناك تعويل كبير من اللبنانيين على موقف الحكومة تجاه هذا الامر ، في النهاية لبنان لا يستطيع ان يتنفس الا من خلال الرئة العربية والدولية، نحن نحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق احد بالبنود الاساسية في والتي هي بسط على كامل أراضيها وحصرية السلاح، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لامال اللبنانيين."اضاف:" لقد اكد الرئيس سلام أن هذا الامر لا لبس فيه وهذا القرار متخذ على مستوى ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار. "كما استقبل الرئيس سلام النائب على رأس وفد من منطقة ، حيث جرى البحث في أوضاع المنطقة واحتياجاتها الإنمائية والخدماتية.كما استقبل الرئيس سلام وفدا من بلدة بعد اللقاء قال الشيخ فادي اسعد نصيف باسم الوفد:" عرضنا على قضية اختطاف اسرائيل لابن شبعا ماهر فارس في ٧ حزيران الماضي ، ووعدنا دولته بمتابعة الملف، كما تطرقنا الى مواضيع خدماتية و مطلبية تخص البلدة.