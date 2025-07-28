Advertisement

لبنان

بالتزامن مع موعد جنازة زياد الرحباني.. هذا ما طلبته بلدية إهدن من المؤسسات السياحية

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1397576-638893093376038740.jpg
Doc-P-1397576-638893093376038740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت بلدية زغرتا - اهدن  في بيان  " المؤسسات السياحية في اهدن الى توحيد الاغاني بصوت الفقيد الكبير زياد الرحباني  أو التي  من ألحانه ، مع توقيت الجنازة عند الرابعة بعد الظهر،  لاسيما الاغاني التي نرددها في سهراتنا وأفراحنا من توقيعه، وذلك وفاء للعبقري الذي كان له على مسرح اهدنيات حفلة من العمر وعبر في مقابلاته عن حبه لزغرتا وأهلها ".
Advertisement

وختم البيان:" زياد الرحباني غاب بالجسد ويبقى فكره وتراثه في الوجدان الاهدني واللبناني والعالمي دوماً".
مواضيع ذات صلة
بثّ مباشر لمراسم جنازة الفنان زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مراسم جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. هذه تفاصيل جنازة وعزاء زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 16:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زياد الرحباني... هذا ما كتبته باميلا الكيك
lebanon 24
28/07/2025 16:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24