بالتزامن مع موعد جنازة زياد الرحباني.. هذا ما طلبته بلدية إهدن من المؤسسات السياحية

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دعت بلدية - اهدن في بيان " المؤسسات السياحية في اهدن الى توحيد الاغاني بصوت الفقيد الكبير زياد الرحباني أو التي من ألحانه ، مع توقيت الجنازة عند الرابعة بعد الظهر، لاسيما الاغاني التي نرددها في سهراتنا وأفراحنا من توقيعه، وذلك وفاء للعبقري الذي كان له على مسرح اهدنيات حفلة من العمر وعبر في مقابلاته عن حبه لزغرتا وأهلها ".وختم البيان:" غاب بالجسد ويبقى فكره وتراثه في الوجدان الاهدني واللبناني والعالمي دوماً".