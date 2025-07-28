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لبنان

السنيورة بحث ورئيس البعثة الديبلوماسية العراقية العلاقات الثنائية

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:23
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، بعد ظهر اليوم، رئيس البعثة الديبلوماسية العراقية في بيروت، محمد رضا الحسيني.وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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