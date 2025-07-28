تعاون إنمائي بين غرفة طرابلس وبلدية القلمون

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استقبل والصناعة والزراعة في والشمال ، رئيس بلدية رواد عمر الحلو، في زيارة تعارف تناولت سبل التعاون المشترك.وجرى خلال اللقاء بحث إمكان تنفيذ مشاريع إنمائية وتجميلية تخدم بلدة القلمون، وتعزز مسارات التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.