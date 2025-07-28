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لبنان

تعاون إنمائي بين غرفة طرابلس وبلدية القلمون

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:29
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس بلدية القلمون رواد عمر الحلو، في زيارة تعارف تناولت سبل التعاون المشترك.
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وجرى خلال اللقاء بحث إمكان تنفيذ مشاريع إنمائية وتجميلية تخدم بلدة القلمون، وتعزز مسارات التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
 
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