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لبنان

موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:32
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استقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى في المجلس النيابي رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، والأمين العام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن الحسين الجمالي، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان فادي جرجس.
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وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين لبنان وقطر، وتبادل الخبرات.
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