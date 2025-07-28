موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر

Advertisement

استقبل رئيس النيابية النائب في المجلس النيابي رئيسة في قطر الشيخة مريم بنت ، والأمين العام للمؤسسات الحسين الجمالي، بحضور رئيس لحقوق الإنسان في .وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين لبنان وقطر، وتبادل الخبرات.