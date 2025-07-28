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لبنان

مصالحة بعد خلاف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2025 | 07:49
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تمّت اليوم مصالحة بين مرجع حكوميّ وأحد مساعديه بعد خلاف بينهما.
 
وعُلم أنّ هذه المصالحة جاءت بعد تدّخل أحد النواب لرأب الصدع بين هذه المرجعية ومساعده.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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