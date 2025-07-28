مصالحة بعد خلاف

تمّت اليوم مصالحة بين مرجع حكوميّ وأحد مساعديه بعد خلاف بينهما.

وعُلم أنّ هذه المصالحة جاءت بعد تدّخل أحد النواب لرأب الصدع بين هذه المرجعية ومساعده.