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لبنان

"IPT" تطلق تقرير الاستدامة لعام 2024

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:57
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أطلقت مجموعة "IPT" تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024 خلال مؤتمر عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار "القيادة الهادفة - دراسة حالة بيئية في القطاع الخاص"، بمشاركة شخصيات من القطاعين العام والخاص وخبراء في الاستدامة.
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وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أن تجربة "IPT" تكرّس نموذجًا للقطاع الخاص كشريك أساسي في حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، واصفًا إياها بـ"أيقونة الاقتصاد اللبناني". وقدم التقرير رئيسة قسم الاستدامة الكسا الهد، مسلطة الضوء على التزام الشركة بمبادئ الشفافية والمعايير الدولية.

وشملت المداخلات عروضًا حول البصمة الكربونية والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وشبكات دولية، فيما استعرضت آية عيسى توجه المجموعة نحو الاستدامة في الإمارات.

وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور طوني عيسى أن IPT أثبتت أن الربح والمسؤولية البيئية ليسا متناقضين، بل متكاملين، مشددًا على التزام المؤسسة العميق والمتجذر بنهج الاستدامة كخيار استراتيجي لا عودة عنه.

واختتم المؤتمر بحوار مع وسائل الإعلام، جسّد انفتاح المجموعة وحرصها على مواصلة دورها في بناء مستقبل أكثر خضارًا للبنان والمنطقة.

 
 
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