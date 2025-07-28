"IPT" تطلق تقرير الاستدامة لعام 2024

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وأكد رئيس والاجتماعي أن تجربة "IPT" تكرّس نموذجًا للقطاع الخاص كشريك أساسي في حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، واصفًا إياها بـ"أيقونة الاقتصاد اللبناني". وقدم التقرير رئيسة قسم الاستدامة الكسا ، مسلطة الضوء على الشركة بمبادئ الشفافية والمعايير الدولية.وشملت المداخلات عروضًا حول البصمة الكربونية والتعاون مع مؤسسات وشبكات دولية، فيما استعرضت آية توجه المجموعة نحو الاستدامة في .وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور أن IPT أثبتت أن الربح والمسؤولية البيئية ليسا متناقضين، بل متكاملين، مشددًا على التزام المؤسسة العميق والمتجذر بنهج الاستدامة كخيار استراتيجي لا عودة عنه.واختتم المؤتمر بحوار مع ، جسّد انفتاح المجموعة وحرصها على مواصلة دورها في بناء مستقبل أكثر خضارًا للبنان والمنطقة.