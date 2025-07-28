الصمد بحث مع متقاعدي قوى الأمن اقتراح قانون لإنصافهم

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إستقبل رئيس والداخلية والبلديات النائب في مكتبه في مجلس النواب اليوم وفداً من المؤهلين الأول المتقاعدين من دورة رتباء عام 1983 في ، واستمع إلى مطلبهم حول الظلم اللاحق بهم، وبحث معهم إقتراح القانون المزمع تقديمه في مجلس النواب لإنصافهم.