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لبنان

الصمد بحث مع متقاعدي قوى الأمن اقتراح قانون لإنصافهم

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:08
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 إستقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد في مكتبه في مجلس النواب اليوم وفداً من المؤهلين الأول المتقاعدين من دورة رتباء عام 1983 في قوى الأمن الداخلي، واستمع إلى مطلبهم حول الظلم اللاحق بهم، وبحث معهم إقتراح القانون المزمع تقديمه في مجلس النواب لإنصافهم.
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