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لبنان

حمانا تستضيف دورة تنس مميزة

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:12
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شهدت بلدة حمانا تنظيم دورة تنس في اطار التعاون بين الاتحاد اللبناني للتنس ومركز "سيدر رحاب سنتر".
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الدورة التي شارك فيها 30 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار والمستويات، جمعت بين التنافس الرياضي والرسالة الإنسانية التي يحملها المركز، في جوّ من الحماسة والإيجابية.

وفاز في مختلف الفئات: هاني عيسى وشوقي نصر ووليد أبو الحسن وياسمين أبو الحسن ورنا بجاني وتاليا خطار، وسط تشجيع عدد من الشخصيات والرياضيين بينهم البطل البارالمبي أرز زهر الدين والاعلامي عماد ابي هيلا.

  وقد تم التنويه" بأهمية هذه المبادرات التي تستخدم الرياضة كوسيلة للدمج المجتمعي والدعم النفسي والجسدي للمتعافين".

واختُتمت الدورة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، بالإضافة إلى جولة داخل المركز لتعريف الحاضرين على أهدافه ورسالته في مجال إعادة التأهيل والعلاج من الإدمان.
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