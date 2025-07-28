حمانا تستضيف دورة تنس مميزة

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شهدت بلدة تنظيم دورة تنس في اطار التعاون بين للتنس ومركز "سيدر رحاب سنتر".التي شارك فيها 30 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار والمستويات، جمعت بين التنافس الرياضي والرسالة الإنسانية التي يحملها المركز، في جوّ من الحماسة والإيجابية.وفاز في مختلف الفئات: هاني وشوقي نصر ووليد وياسمين أبو الحسن ورنا وتاليا خطار، وسط تشجيع عدد من الشخصيات والرياضيين بينهم البطل البارالمبي والاعلامي .وقد تم التنويه" بأهمية هذه المبادرات التي تستخدم الرياضة كوسيلة للدمج المجتمعي والدعم النفسي والجسدي للمتعافين".واختُتمت الدورة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، بالإضافة إلى جولة داخل المركز لتعريف الحاضرين على أهدافه ورسالته في مجال إعادة التأهيل والعلاج من الإدمان.