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لبنان

نتنياهو: لا تُوجد سياسة تجويع نتّبعها في غزة

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:13
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أثار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجدل في تصريحاته اليوم، بعدما زعم أنّه "لا يوجد مجاعة في غزة".
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وقال نتنياهو لشبكة "داي ستار" الإنجيلية في القدس، إنّ "إسرائيل تواجه حملة من الأكاذيب العمياء حول وجود مجاعة في غزة".
 
 
وأضاف: "ما هذه إلا أكاذيب؟ لا توجد مجاعة في غزة، ولا توجد سياسة تجويع نتبعها". (روسيا اليوم)
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