نتنياهو: لا تُوجد سياسة تجويع نتّبعها في غزة

أثار رئيس الوزراء الاسرائيلي الجدل في تصريحاته اليوم، بعدما زعم أنّه "لا يوجد مجاعة في غزة".

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وقال لشبكة "داي ستار" الإنجيلية في ، إنّ " تواجه حملة من الأكاذيب العمياء حول وجود مجاعة في غزة".

وأضاف: "ما هذه إلا أكاذيب؟ لا توجد مجاعة في غزة، ولا توجد سياسة تجويع نتبعها". (روسيا اليوم)