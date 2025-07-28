"ساندويشات للنواب".. ماذا يحصل في البرلمان؟

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افاد المكتب الاعلامي لرئيس والموازنة بان جلسة لجنة المال والموازنة ما زالت منذ اكثر من ٥ ساعات لاقرار قانون اصلاح المصارف.وقد استقدمت ساندويشات للنواب منذ بعض الوقت، لتناول الغداء مع استمرار العمل على انجاز القانون".