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لبنان

اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:42
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اعلن رئيس لجنة المال والموازنة "اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت 6 ساعات "، وقال بعد انتهاء الجلسة:" لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف".
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واشار الى انه تم تأكيد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف "، معلنا انه سيتمثّل فيها".
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