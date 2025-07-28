Advertisement

اعلن رئيس والموازنة "اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت 6 ساعات "، وقال بعد انتهاء الجلسة:" لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف والمصارف".واشار الى انه تم تأكيد استقلالية عن السلطة السياسية وعن المصارف "، معلنا انه سيتمثّل فيها".