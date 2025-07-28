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لبنان

ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:39
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قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس بالكشف على سوبرماركت في منطقة أبي سمراء، وتمّ ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة.
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وبحسب المعلومات، تمّ ختم السوبرماركت بالشمع الأحمر.
 
 
 
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