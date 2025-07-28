ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر

قامت الدائرة الصحية في بلدية بالكشف على سوبرماركت في منطقة أبي سمراء، وتمّ ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة.

Advertisement

وبحسب المعلومات، تمّ ختم السوبرماركت بالشمع الأحمر.