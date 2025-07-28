خسارة فنية ووطنية... لبنان يودّع زياد الرحباني

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وترأس صلاة الجنازة راعي ابرشية للروم الارثوذكس المطران سلوان موسى وعاونه لفيف من الكهنة. أُقيمت مراسم جنازة الفنان زياد الرحباني في رقاد السيّدة في المحيدثة - بكفيا، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته السيّدة سحر، مجلس النواب ممثلا رئيس المجلس ، الرئيس أمين الجميّل، وزيري الثقافة الدكتور غسان سلامة والإعلام المحامي بول مرقص، النائب الموسوي، والدة الراحل السيّدة فيروز وشقيقته ريما والعائلة، وشخصيات رسمية وسياسية وحشد كبير من أهل الفن والفكر والثقافة ومحبي زياد وجمهوره وفي حضور إعلامي كبير.وترأس صلاة الجنازة راعي ابرشية للروم الارثوذكس المطران سلوان موسى وعاونه لفيف من الكهنة.

وبعد انتهاء مراسم الجنازة، قال الرئيس سلام: "أتكلّم حيث تختنق الكلمات. أقف بخشوع أمام الأم الحزينة، والعائلة، والأصدقاء… ولبنان كله شريك في هذا الحزن الكبير. زياد المبدع العبقري، كنتَ أيضاً صرخة جيلنا الصادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن. وقد قلتَ ما لم يجرؤ الكثيرون منّا على قوله. أما "بالنسبة لبكرا شو"، فللأجيال ، ستبقى يا زياد، صوت الجمال والتمرّد، وصوت الحق والحقيقة حين يصير السكوت خيانة".

وأضاف سلام: "أيها الأحبّة، قرّر السيّد رئيس الجمهورية منح الفقيد الغالي وسام الوطني من رتبة كومندور، وقد كلّفني – فتشرّفت – أن أُسلّمه اليوم إلى العائلة الكريمة متقدماً منها باسم السيّد الرئيس وباسمي الشخصي، بأحرّ التعازي، سائلاً القدير أن يتغمّده بغالي رحمته، ويسكنه فسيح عليائه وأن يُلهم عائلته ومحبّيه الصبر والعزاء".