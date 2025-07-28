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لبنان

دولة عربيّة تضع "حزب الله" و"القرض الحسن" ضمن اللائحة التنفيذيّة للعقوبات

Lebanon 24
28-07-2025 | 09:12
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أفادت صحيفة "الراي" الكويتيّة، أنّ دولة الكويت قرّرت إدراج "حزب الله" وجمعية "القرض الحسن"، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات، وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
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