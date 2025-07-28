أفادت صحيفة " " الكويتيّة، أنّ قرّرت إدراج " " وجمعية "القرض الحسن"، و3 أفراد من الجنسيات والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات، وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

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