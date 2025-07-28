قائد الجيش استقبل مدير UNHCR

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إستقبل العماد في مكتبه في اليرزة ،مدير لشؤون UNHCR في Ivo Freijsen، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل الكوري العقيد Joeho Oh في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلالها خلفه المقدم Chookbok Lee.