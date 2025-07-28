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لبنان

ما هو الوسام الذي منحه رئيس الجمهوريّة لزياد الرحباني؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 09:59
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منح رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني، وسام الأرز الوطنيّ برتبة كومندور.
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وقد وضع رئيس الحكومة نواف سلام الوسام على نعش الرحباني، في نهاية مراسم الجنازة.
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