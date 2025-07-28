"تجمع العلماء المسلمين": الضغوط الأميركية بلغت حد التهديد

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اتهم "تجمع العلماء " في بيان صادر عن هيئته الإدارية، إثر اجتماعه الدوري، بـ"ممارسة دور الشريك في العدوان على " من خلال مبعوثها توم براك، معتبرًا أن "ما يُطرح من وساطات لا يتعدى كونه أداة ضغط لدفع نحو الاستسلام للإرادة ".وأوضح البيان أن "العدو يواصل انتهاكه للقرار 1701 دون رادع، وسط تسهيلات أميركية واضحة"، مشيرًا إلى أن "المبعوث الأميركي صرّح بأنه لن يتم الضغط على لوقف عدوانها، بل أن المطلوب هو نزع سلاح مقابل إنهاء الحصار وإعادة الإعمار، وهو ما يعكس موقفًا يتجاوز دور الوسيط إلى موقع الطرف المنحاز".ودعا التجمع الدولة إلى اتخاذ قرارات واضحة، أبرزها "الانسحاب من على وقف إطلاق النار، التي تحوّلت إلى شاهد زور"، و"التحرّك الرئاسي نحو دول القرار للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".وفي ما خصّ سلاح المقاومة، شدد البيان على "أن هذا السلاح هو عنصر القوة الوحيد للبنان، ولا يمكن التخلي عنه خارج إطار استراتيجية دفاعية وطنية شاملة تُبحث على طاولة حوار.