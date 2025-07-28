سفير مصر في زيارة وداعية إلى السفير الفلسطيني: تقدير للتعاون والتنسيق

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استقبل سفير اليوم، سفير مصر العربية في في زيارة وداعية.واعرب عن تقديره واعتزازه بالتنسيق والتعاون مع السفير خلال فترة اداء مهام عمله في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.