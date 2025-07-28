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لبنان

سفير مصر في زيارة وداعية إلى السفير الفلسطيني: تقدير للتعاون والتنسيق

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:33
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 استقبل سفير دولة فلسطين أشرف دبور اليوم، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى في زيارة وداعية.
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واعرب  السفير المصري عن تقديره واعتزازه بالتنسيق والتعاون مع السفير دبور خلال فترة اداء مهام عمله في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.
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