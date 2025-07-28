سلسلة لقاءات لوزير الدفاع في اليرزة

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة، النائب ، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، لا سيما التطورات الأمنية الراهنة.كما التقى الوزير منسى وفدًا من ، وتم التطرق إلى عدد من الإنمائية والاجتماعية التي تهم أبناء الطائفة، في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية القائمة.وفي سياق منفصل، استقبل رئيسة والاقتصادي السيدة لمى المبيّض، حيث جرى عرض لأهمية الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد بمشاركة عناصر وضباط من ، في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابية داخل مؤسسات .