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لبنان
سلسلة لقاءات لوزير الدفاع في اليرزة
Lebanon 24
28-07-2025
|
10:36
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استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
في مكتبه في اليرزة، النائب
اللواء أشرف ريفي
، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، لا سيما التطورات الأمنية الراهنة.
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كما التقى الوزير منسى وفدًا من
المجلس الإسلامي العلوي
، وتم التطرق إلى عدد من
القضايا
الإنمائية والاجتماعية التي تهم أبناء الطائفة، في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية القائمة.
وفي سياق منفصل، استقبل
وزير الدفاع
رئيسة
معهد باسل فليحان المالي
والاقتصادي السيدة لمى المبيّض، حيث جرى عرض لأهمية الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد بمشاركة عناصر وضباط من
الجيش اللبناني
، في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابية داخل مؤسسات
وزارة الدفاع
.
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