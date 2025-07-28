الحجار تفقد دوائر الأحوال الشخصية وشدد على تسريع المعاملات

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قام والبلديات بجولة تفقدية على مصالح ودوائر للأحوال الشخصية في ، برفقة المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث اطلع على سير العمل والآليات المعتمدة في إنجاز معاملات المواطنين.وتوقف الوزير خلال الجولة عند عدد من المكاتب، واطلع على حاجات الموظفين وملاحظات المواطنين، مشددا على "ضرورة تسريع وتيرة المعاملات وتحسين جودة الخدمات الإدارية".كما تفقد ، حيث التقى عددا من المواطنين، لا سيما المغتربين الذين يستفيدون من زيارتهم للبنان لإنجاز معاملات شخصية، من بينها إصدار بطاقات الهوية.