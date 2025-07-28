مؤسسة مياه لبنان الشمالي – إهدن تدعو لعدم ركن السيارات فوق ريغارات المياه

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دعا مكتب اهدن التابع لمؤسسة ، المصطافين الى "عدم ركن سياراتهم فوق ريغارات المياه (سكر المياه ) على أطراف الطرقات ليتمكن جهاز العمل من فتحها وإقفالها ".وأشارت الى أ"ن ركن السيارات فوق الريغارات يؤدي الى حرمان أحياء معينة من المياه ".كما أوضح المكتب "أن عدم الالتزام بجدول توزيع المياه في اليومين الماضيين هو نتيجة الحريق الذي أندلع وتطلب كميات من المياه لاخماده".