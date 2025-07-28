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لبنان

مؤسسة مياه لبنان الشمالي – إهدن تدعو لعدم ركن السيارات فوق ريغارات المياه

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:51
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دعا  مكتب اهدن التابع لمؤسسة مياه لبنان الشمالي ، المصطافين الى "عدم ركن سياراتهم فوق ريغارات المياه  (سكر المياه )  على أطراف الطرقات ليتمكن جهاز العمل من فتحها وإقفالها ".
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وأشارت الى أ"ن ركن السيارات  فوق الريغارات يؤدي الى حرمان أحياء معينة من المياه ".

كما أوضح المكتب "أن عدم الالتزام بجدول توزيع المياه في اليومين الماضيين هو نتيجة الحريق الذي أندلع وتطلب كميات من المياه لاخماده".
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