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لبنان

البطريرك يوحنّا العاشر يعزّي فيروز والعائلة الرحبانية

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:39
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عزّى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر السيّدة فيروز والعائلة الرحبانيّة وجميع المحبّين بوفاة الموسيقار زياد الرحباني. ونقل تعازيَه المطران سلوان موسي متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما في صلاة الجناز التي جرت في المحيدثة-جبل لبنان بحضورٍ رسميّ وشعبيّ كبير. وقال :"زياد الرحباني خسارة للبنان وللعالم".
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