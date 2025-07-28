البطريرك يوحنّا العاشر يعزّي فيروز والعائلة الرحبانية

عزّى بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر السيّدة والعائلة الرحبانيّة وجميع المحبّين بوفاة الموسيقار . ونقل تعازيَه المطران متروبوليت والبترون وما يليهما في صلاة الجناز التي جرت في المحيدثة-جبل بحضورٍ رسميّ وشعبيّ كبير. وقال :"زياد خسارة للبنان وللعالم".

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