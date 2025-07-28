محافظ الشمال تستقبل جمعية "تراث طرابلس"

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استقبلت محافظ بالإنابة وفدًا من جمعية "تراث ولبنان" برئاسة الدكتورة جومانا الشهال تدمري، حيث جرى عرض أبرز أنشطة الجمعية ومشاريعها الهادفة إلى الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لمدينة طرابلس.وقدمت تدمري لمحة عن جهود الجمعية في حماية الأبنية التاريخية ومنع هدمها، مشيرة إلى سعي الجمعية لتوسيع التعاون مع جهات دولية ولا سيما فرنسية لدعم مشاريع الترميم.كما قدّم الدكتور عرضًا عن مشروع ترميم منزل تراثي في يُعرف بـ"بيت فاطمة"، معلنًا عن إقامة عشاء خيري يعود ريعه لهذا المشروع الثقافي.من جهتها، أشادت المحافظ الرافعي بدور الجمعية، مؤكدة أهمية التراث كهوية وطنية ورأسمال ثقافي واقتصادي، وأبدت دعمها الكامل لأي مبادرة تسهم في تعزيز الحضور الثقافي والسياحي لطرابلس، معتبرةً أن "إحياء الأحياء القديمة يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية للمدينة". (الوكالة الوطنية للإعلام)