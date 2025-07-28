Advertisement

لبنان

محافظ الشمال تستقبل جمعية "تراث طرابلس"

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1397661-638893224422570579.png
Doc-P-1397661-638893224422570579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي وفدًا من جمعية "تراث طرابلس ولبنان" برئاسة الدكتورة جومانا الشهال تدمري، حيث جرى عرض أبرز أنشطة الجمعية ومشاريعها الهادفة إلى الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لمدينة طرابلس.
Advertisement

وقدمت تدمري لمحة عن جهود الجمعية في حماية الأبنية التاريخية ومنع هدمها، مشيرة إلى سعي الجمعية لتوسيع التعاون مع جهات دولية ولا سيما فرنسية لدعم مشاريع الترميم.

كما قدّم الدكتور ربيع كبارة عرضًا عن مشروع ترميم منزل تراثي في الأسواق الداخلية يُعرف بـ"بيت فاطمة"، معلنًا عن إقامة عشاء خيري يعود ريعه لهذا المشروع الثقافي.

من جهتها، أشادت المحافظ الرافعي بدور الجمعية، مؤكدة أهمية التراث كهوية وطنية ورأسمال ثقافي واقتصادي، وأبدت دعمها الكامل لأي مبادرة تسهم في تعزيز الحضور الثقافي والسياحي لطرابلس، معتبرةً أن "إحياء الأحياء القديمة يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية للمدينة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
 
مواضيع ذات صلة
محافظ الشمال استقبلت السفير الصربي
lebanon 24
28/07/2025 19:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
lebanon 24
28/07/2025 19:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى استقبلت وفدا من جمعية "سطوح بيروت"
lebanon 24
28/07/2025 19:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
28/07/2025 19:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-07-28
12:05 | 2025-07-28
11:58 | 2025-07-28
11:47 | 2025-07-28
11:37 | 2025-07-28
11:35 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24