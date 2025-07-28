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لبنان

دريان زار جنبلاط في كليمنصو

Lebanon 24
28-07-2025 | 11:09
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زارَ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مساء اليوم الإثنين، مع عدد من مُفتي المناطق، الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو.
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