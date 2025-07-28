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لبنان

آخر خبر عن نتائج الإمتحانات الرسمية.. متى ستصدر؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 11:35
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ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الإثنين، أنّ عملية تصحيح الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة لفروعها الـ4 تتقدّم، مشيرة إلى أنَّ أغلب لجان المواد انتهت من عملية التصحيح والتدقيق.
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وأشارت القناة إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم العالي بدأت العملية الأخيرة لإصدار النتائج لجهة فتح المُسابقات ووصل الأرقام الوهمية بالأرقام الحقيقية.
 
ومن المرجح أن تصدر نتائج الثانوية العامة آخر الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت القناة.
 
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