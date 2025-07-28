آخر خبر عن نتائج الإمتحانات الرسمية.. متى ستصدر؟

ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الإثنين، أنّ عملية تصحيح الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة لفروعها الـ4 تتقدّم، مشيرة إلى أنَّ أغلب لجان المواد انتهت من عملية التصحيح والتدقيق.

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وأشارت القناة إلى أنَّ بدأت العملية الأخيرة لإصدار النتائج لجهة فتح المُسابقات ووصل الأرقام الوهمية بالأرقام الحقيقية.

ومن المرجح أن تصدر نتائج الثانوية العامة آخر الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت القناة.