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لبنان

بالصور.. جولة لوزير الداخلية في دوائر "الأحوال الشخصية"

Lebanon 24
28-07-2025 | 11:47
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قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة تفقدية على مصالح ودوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية في مبنى الوزارة، برفقة المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث اطلع على سير العمل والآليات المعتمدة في إنجاز معاملات المواطنين.
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وتوقف الوزير الحجار خلال الجولة عند عدد من المكاتب، واطلع على حاجات الموظفين وملاحظات المواطنين، مشددا على "ضرورة تسريع وتيرة المعاملات وتحسين جودة الخدمات الإدارية".
 
كذلك، تفقّد دائرة نفوس بيروت، حيث التقى عددا من المواطنين، لا سيما المغتربين الذين يستفيدون من زيارتهم للبنان لإنجاز معاملات شخصية، من بينها إصدار بطاقات الهوية.
 
 
 
 
 
 
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