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لبنان

دريان: "الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بيك"

Lebanon 24
28-07-2025 | 12:05
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استقبل الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف مع وفدٍ مع مُفتي المناطق.
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وفي تصريحٍ له عقب الإجتماع، قال دريان إنَّ "الإجتماع كان ودياً وتشاروياً وسيبقى مستمراً"، وأضاف: "الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بيك".
 
 
 
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