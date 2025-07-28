دريان: "الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بيك"

استقبل الرئيس السابق لـ" الإشتراكي" ، مفتي مع وفدٍ مع مُفتي المناطق.

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وفي تصريحٍ له عقب الإجتماع، قال إنَّ "الإجتماع كان ودياً وتشاروياً وسيبقى مستمراً"، وأضاف: "الله يديم الوفاق بيننا وبين ".