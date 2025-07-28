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لبنان
دريان: "الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بيك"
Lebanon 24
28-07-2025
|
12:05
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استقبل الرئيس السابق لـ"
الحزب التقدمي
الإشتراكي"
وليد جنبلاط
، مفتي
الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف
مع وفدٍ مع مُفتي المناطق.
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وفي تصريحٍ له عقب الإجتماع، قال
دريان
إنَّ "الإجتماع كان ودياً وتشاروياً وسيبقى مستمراً"، وأضاف: "الله يديم الوفاق بيننا وبين
وليد بيك
".
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