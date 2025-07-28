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لبنان

بالصورة.. "حزب الله" عند وهاب

Lebanon 24
28-07-2025 | 13:12
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استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وفدًا من قيادة "حزب الله"، ضمّ نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، النائب أمين شري، ومعاونو مسؤول العلاقات الوطنية في الحزب الدكتور علي ضاهر وحسن ياسين وسعيد نصر الدين. أما من جانب حزب التوحيد، فقد حضر نائب رئيس الحزب للشؤون الديبلوماسية الدكتور هشام الأعور، ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية عصمت العريضي.
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وجرى البحث خلال اللقاء، في التطورات الراهنة لا سيما الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة السويداء، حيث تم استنكارها وتأكيد الوقوف إلى جانب الموحدين الدروز في وجه أي استهداف أو تهديد، وفق بيان عن "التوحيد العربي".


وشدد المجتمعون أيضًا على "ضرورة تحصين الساحة اللبنانية من تداعيات الأزمة السورية"، مؤكدين "أهمية دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، والوقوف خلفها لضمان الاستقرار والأمن في البلاد".
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