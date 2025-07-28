بالصورة.. "حزب الله" عند وهاب

استقبل "التوحيد العربي" وئام ، وفدًا من قيادة " "، ضمّ المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، النائب أمين شري، ومعاونو مسؤول العلاقات الوطنية في الحزب الدكتور وحسن ياسين وسعيد نصر الدين. أما من جانب حزب التوحيد، فقد حضر نائب للشؤون الديبلوماسية الدكتور هشام الأعور، ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية عصمت العريضي.

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