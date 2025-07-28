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لبنان

عن احتمال استقالته من الحكومة... ماذا كشف وزير الصناعة؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 13:47
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أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، مساء اليوم، انّه "سنطرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة ونتواصل مع وزراء آخرين وهم متجاوبون وحان الوقت لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية ان "حزب الله" لن يسلم سلاحه، واتخاذ القرار المناسب على مستوى الدولة". 
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تابع في كلامه عبر الـ "mtv"، أنّ " الموفد الأميركي توم براك قدّم آلية زمنية تمتد لـ120 يومًا، تطلب من إسرائيل وحزب الله تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، فيما تتولّى الحكومة اللبنانية متابعة الشق المتعلق بحزب الله عبر الجيش".



ختم:"الاستقالة غير مطروحة والإجماع ليس ضروريا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع لوضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظّمات المسلّحة غير الشرعية". 
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