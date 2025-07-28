عن احتمال استقالته من الحكومة... ماذا كشف وزير الصناعة؟

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جو ، مساء اليوم، انّه "سنطرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة ونتواصل مع وزراء آخرين وهم متجاوبون وحان الوقت لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية ان " " لن يسلم سلاحه، واتخاذ القرار المناسب على مستوى الدولة".

تابع في كلامه عبر الـ " "، أنّ " الموفد الأميركي توم براك قدّم آلية زمنية تمتد لـ120 يومًا، تطلب من وحزب الله تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الجانب ، فيما تتولّى متابعة الشق المتعلق بحزب الله عبر الجيش".







ختم:"الاستقالة غير مطروحة والإجماع ليس ضروريا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو لوضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظّمات المسلّحة غير الشرعية".