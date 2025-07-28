مخالفة في الجامعة اللبنانية... نائب يكشفها!

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كشف عضو تكتل الجمهورية القوية ، مساء اليوم، أن " بسام عيّن بالتكليف خلافًا للقانون ولم يسمح لهم أن يشكلوا تحت حجّة أنهم مكلّفين وفي غياب المجلس حاكم بأمره والاستنسابية في القانون مستمرة".وفي حديث للـ" "، أكمل : "أحمّل رئيس الجمهورية ووزيرة التربية ريما كرامي مسؤولية النظر بالمخالفة التي يقوم بها رئيس عبر سماحه للعمداء المكلفين أن يترشحوا لمقعد "عميد" وهي خطوة غير قانونية تسهم في استغلال سلطتهم لإعادة انتخابهم".