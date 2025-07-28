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لبنان

مخالفة في الجامعة اللبنانية... نائب يكشفها!

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:06
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كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، مساء اليوم، أن "رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران عيّن عمداء بالتكليف خلافًا للقانون ولم يسمح لهم أن يشكلوا مجلس الجامعة تحت حجّة أنهم مكلّفين وفي غياب المجلس رئيس الجامعة حاكم بأمره والاستنسابية في القانون مستمرة".
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وفي حديث للـ"mtv"، أكمل حبشي: "أحمّل رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزيرة التربية ريما كرامي مسؤولية النظر بالمخالفة التي يقوم بها رئيس الجامعة اللبنانية عبر سماحه للعمداء المكلفين أن يترشحوا لمقعد "عميد" وهي خطوة غير قانونية تسهم في استغلال سلطتهم لإعادة انتخابهم".
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