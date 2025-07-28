عن غارة بنت جبيل.. ماذا أعلنت وزارة الصحة؟

أعلنت في بيان، اليوم الإثنين، استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة ، مساء.

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وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في محلة البركة بالمدينة، وقد جاء ذلك بواسطة صاروخين.



