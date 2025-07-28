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لبنان

اللواء لاوندس في الناقورة... وراية تقدير من اليونيفيل

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:16
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قام المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، بزيارة إلى مقرّ قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، حيث استُقبل بمراسم رسمية أدّتها ثلّة من عناصر القوّة الدوليّة، والتقى قائد قوّات اليونيفيل، اللواء ديوداتو أبانيارا، وعددًا من ضباط القوّات الدوليّة العاملة في الجنوب.

 
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وخلال اللقاء، قدّم قائد اليونيفيل إلى اللواء لاوندس راية الأمم المتحدة، عربون تقدير للتعاون القائم بين الجانبين.

أما اللواء الركن لاوندس، فدوّن في نهاية الزيارة كلمة في السجل الذهبي، ثمّن فيها "جهود قوات الطوارئ الدولية وتضحياتها في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وبالتنسيق القائم بين الطرفين".

 
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