اللواء لاوندس في الناقورة... وراية تقدير من اليونيفيل

قام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، بزيارة إلى مقرّ قيادة قوات المؤقتة في (اليونيفيل) في ، حيث استُقبل بمراسم رسمية أدّتها ثلّة من عناصر القوّة الدوليّة، والتقى قائد قوّات اليونيفيل، اللواء ، وعددًا من ضباط القوّات الدوليّة العاملة في الجنوب.

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وخلال اللقاء، قدّم قائد اليونيفيل إلى اللواء لاوندس راية الأمم المتحدة، عربون تقدير للتعاون القائم بين الجانبين.

أما اللواء الركن لاوندس، فدوّن في نهاية الزيارة كلمة في السجل الذهبي، ثمّن فيها "جهود وتضحياتها في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وبالتنسيق القائم بين الطرفين".